Минэкономразвития выступило против повышения тарифа «Платона»

Министерство транспорта и Минэкономразвития России провели согласительное совещание, по итогам которого составили для правительства таблицу разногласий по поводу повышения тарифов системы «Платон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, Минэкономразвития выступило против резкого повышения тарифа и предложило не повышать его до июля 2017 года.

Минтранс же на прошлой неделе официально заявлял о необходимости переходить с нынешнего тарифа в 1,53 рубля за километр пути на 3,06 рубля. Глава ведомства Максим Соколов говорил, что «это нужно сделать в 2017 году. Как — сейчас думаем».

По данным источника «Интерфакса», Минэкономразвития приводит такие контраргументы:

- в системе «Платон» зарегистрировано менее половины всех грузовиков;

- необходимо дополнительно проработать вопрос сроков повышения платы и величину повышения, «принимая во внимание необходимость плавного повышения размера платы».