Польский МИД затребовал у России неизвестные записи из самолета Качиньского

Министерство иностранных дел Польши потребовало безотлагательно передать ранее неизвестные записи из кабины разбившегося под Смоленском Ту-154М. Об этом сообщило Польское агентство печати.

«27 декабря посольство Польши в Москве направило ноту российской стороне. МИД Польши просит безотлагательно передать неизвестные ранее Польше фрагменты записей переговоров в кабине президентского самолета Ту-154 за несколько секунд до крушения под Смоленском в 2010 году»,— информировало ведомство.

Посольство РФ в Польше назвало эти требования безосновательными.

«В своем комментарии насчет "смоленской" авиакатастрофы президент России предельно четко расставил все акценты. Картина трагедии в свое время была восстановлена Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и польской Комиссией по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Она хорошо известна, в том числе польской стороне. В частности, не секрет, что одним из злополучных факторов стало присутствие в кабине разбившегося Ту-154М посторонних лиц, которые оказывали давление на пилотов в критический момент», — говорится в распространенном заявлении российского представительства.

В посольстве подчеркнули, что для утверждений, что Россия якобы обладает неизвестными записями переговоров пилотов, нет никаких оснований.