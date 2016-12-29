Порошенко рассказал о предполагаемых атаках российских хакеров

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что в период с начала ноября 2016 года по нынешнее время хакеры более 6 тысяч раз атаковали государственные ведомства страны, сообщается на официальном сайте главы государства.

«В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса обнаружено около 6,5 тыс. спланированных кибератак», — заявил Порошенко.

По словам президента Украины, в ходе расследования ряда кибератак была установлена прямая или косвенная причастность к ним российских спецслужб. Порошенко отметил, что аналогичные действия Россия производит в отношении других стран.

Напомним, ранее представитель Республиканской партии США Джон Маккейн призвал ввести в отношении РФ дополнительные санкции за кибератаки, якобы сказавшиеся на результатах президентских выборов.