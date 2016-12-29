Комиссия огласила первые итоги расследования крушения Ту-154

В ходе пресс-конференции в ТАСС министр транспорта России Максим Соколов заявил об очевидной нештатной работе техники самолета Минобороны Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море. При этом он подчеркнул, что ни одна из версий, включая теракт, не является приоритетной.

Он отметил, что дальнейшая информация будет уточняться и попросил представителей СМИ воздержаться от публикации недостоверных данных.

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов заверил, что экипаж самолета соответствовал всем необходимым нормам и требованиям, а общий налет челнов экипажа составил более 6 тысяч часов.

В ходе мероприятия обратили внимание на то, что для детального анализа и изучения данных работы Ту-154 необходимо не менее 10 суток. После их группировки сделать выводы возможно будет не ранее чем через 30 суток.

«Мы смогли собрать большую группу профессионалов и экспертов, с помощью которых в ближайшее время надеемся узнать причину происшествия», — сказал Соколов.

Также ожидается, что через четыре недели медикам удастся завершить все необходимые процедуры с опознанием тел погибших в результате авиакатастрофы. К настоящему времени получены биологические материалы от всех их родственников, рассказал первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Одиннадцать семей погибших военнослужащих уже получили по 5,8 млн рублей в качестве единовременной компенсации. Соколов добавил, что Сбербанк России принял решение о списании кредитов и долгов погибших в катастрофе, а также их родственников и близких.

Пресс-конференция посвящалась предварительным итогам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших.

Самолет Минобороны рухнул в Черное море практически сразу после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека, все они погибли.