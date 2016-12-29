Роскосмос выявит причины аварии «Прогресса» вместе с экспертами NASA‍

Специалисты Роскосмоса пригласили экспертов NASA принять участие в расследовании аварии ракеты «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04» над Тувой. Об этом сообщают «Известия».

«Авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. Речь идет о миллисекундах», — рассказал изданию генеральный директор входящей в Роскосмос ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев.

В NASA «Известиям» сообщили, что работать с Роскосмосом будет отдел, отвечающий за взаимодействие по линии Международной космической станции (МКС). Поскольку ведомство заинтересовано в безопасности МКС, к работе по необходимости будут привлечены любые другие подразделения.

1 декабря Роскосмос подтвердил утрату «Прогресса МС-04» на высоте 190 км над территорией Тувы.

7 декабря Центр управления полетами (ЦУП) сообщил, что результаты работы комиссии по установлению причин аварии транспортного космического корабля «Прогресс МС-04» будут известны не ранее 20 декабря. Однако до сих пор единого мнения выработано так и не было.