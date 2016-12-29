За заботу о морском заповеднике в честь Барака Обамы назвали вид рыбы

Ученые из Музея Бишопа (Гонолулу), Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Ассоциации морских исследований опубликовали описание нового вида коралловых рыб, получившего название в честь президента США Барака Обамы.

Вид Tosanoides obama описан на основании двух экземпляров, выловленных на глубине 90 – 92 метра у атоллов Куре и Перл-энд-Хермес в Северо-Западных островах Гавайского архипелага примерно в двух тысячах километрах от Гонолулу. Он относится к семейству каменных окуней (Serranidae). Длина рыбы достигает шести сантиметров, ее тело окрашено в розовый и желтый цвета. Самцы нового вида имеют отличительное пятно на спинном плавнике около хвоста, синее с краю и красное с желтыми полосками в центре. «Пятно у самцов напоминает логотип предвыборной кампании президента Обамы», - говорит Ричард Пайл, , ученый из Музея Бишопа и ведущий автор исследования.

«Мы решили назвать эту рыбу в честь президента Обама, чтобы признать его усилия по защите и сохранению окружающей природной среды, в том числе расширение Папаханаумокуакеа, которое добавляет слой защиты для одного из последних крупных регионов дикой природы на Земле», – сказал Ричард Пайл. Папаханаумокуакеа (Papahānaumokuākea) – морской национальный памятник США, охватывающий группу небольших островов и атоллов, в составе Северо-западных Гавайских островов. В августе 2016 года Барак Обама расширил территорию памятника примерно в четыре раза, что сделало ее крупнейшим в мире морским заповедником.

Описание нового вида опубликовано в открытом доступе в научном журнале ZooKeys.

Ранее в честь Барака Обамы уже называли биологические виды: паук Aptostichus barackobamai, паразитирующий в крови малазийских черепах плоский червь Baracktrema obamai, пресноводная рыба семейства окуневых Etheostoma obama, род вымерших ящериц мелового периода Obamadon, паразитический червь из типа волосатиков Paragordius obamai, птица семейства пуховковых из Амазонии Nystalus obamai, кубинская пчела Lasioglossum obamai, калифорнийский лишайник Caloplaca obamae. Рыба из семейства цихлид Teleogramma obamaorum названа в честь Барака и Мишель Обамы, на что указывает окончание множественного числа в ее латинском названии.