Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 декабря 2016, четверг, 11:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
29 декабря 2016, 09:13
Барак Обама биология биоразнообразие рыбы

За заботу о морском заповеднике в честь Барака Обамы назвали вид рыбы

Tosanoides obama
Tosanoides obama
Richard L. Pyle/ZooKeys

Ученые из Музея Бишопа (Гонолулу), Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Ассоциации морских исследований опубликовали описание нового вида коралловых рыб, получившего название в честь президента США Барака Обамы.

Вид Tosanoides obama описан на основании двух экземпляров, выловленных на глубине 90 – 92 метра у атоллов Куре и Перл-энд-Хермес в Северо-Западных островах Гавайского архипелага примерно в двух тысячах километрах от Гонолулу. Он относится к семейству каменных окуней (Serranidae). Длина рыбы достигает шести сантиметров, ее тело окрашено в розовый и желтый цвета. Самцы нового вида имеют отличительное пятно на спинном плавнике около хвоста, синее с краю и красное с желтыми полосками в центре. «Пятно у самцов напоминает логотип предвыборной кампании президента Обамы», - говорит Ричард Пайл, , ученый из Музея Бишопа и ведущий автор исследования.

«Мы решили назвать эту рыбу в честь президента Обама, чтобы признать его усилия по защите и сохранению окружающей природной среды, в том числе расширение Папаханаумокуакеа, которое добавляет слой защиты для одного из последних крупных регионов дикой природы на Земле», – сказал Ричард Пайл. Папаханаумокуакеа (Papahānaumokuākea) – морской национальный памятник США, охватывающий группу небольших островов и атоллов, в составе Северо-западных Гавайских островов. В августе 2016 года Барак Обама расширил территорию памятника примерно в четыре раза, что сделало ее крупнейшим в мире морским заповедником.

Описание нового вида опубликовано в открытом доступе в научном журнале ZooKeys.

Ранее в честь Барака Обамы уже называли биологические виды: паук Aptostichus barackobamai, паразитирующий в крови малазийских черепах плоский червь Baracktrema obamai,  пресноводная рыба семейства окуневых Etheostoma obama, род вымерших ящериц мелового периода Obamadon, паразитический червь из типа волосатиков Paragordius obamai, птица семейства пуховковых из Амазонии Nystalus obamai, кубинская пчела Lasioglossum obamai, калифорнийский лишайник Caloplaca obamae. Рыба из семейства цихлид Teleogramma obamaorum названа в честь Барака и Мишель Обамы, на что указывает окончание множественного числа в ее латинском названии.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.