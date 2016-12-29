Украшенная фресками гробница найдена в Иордании

Рабочие, ремонтировавшие систему отвода сточных вод в иорданской деревне Бейт-Рас, наткнулись на древнюю подземную гробницу, стены которой покрыты удивительными цветными фресками. Гробница относится к римскому или византийскому периоду.

Гробница представляет собой пещеру из двух камер. В камере большего размера находится вырезанный из базальта саркофаг, который украшен двумя львиными головами. В саркофаге найдены несколько человеческих костей. На стенах пещеры изображены люди и домашние животные, бытовые сценки, сельскохозяйственные работы, виноградные лозы и сюжеты из мифологии. Встречаются надписи на греческом языке. Министр туризма и древностей Иордании Лина Аннаб после посещения раскопок объявила, что исследования уникальной гробницы будут продолжены, а потом ее превратят в музей.

Деревня Бейт-Рас уже хорошо известна археологам. На ее месте располагался античный город Капитолиас. Он был основан в I веке н.э. и назван в честь Юпитера Капитолийского. В нем были дислоцированы римские войска. Город процветал, чеканил собственную монету, ко II веку уже был окружен оборонительной стеной и продолжал расти. в региональное значение. Город сохранялся в византийскую и арабскую эпоху, и существовал, видимо, до XIV века. С 1980-х годов в городе работают археологи, чьи раскопки несколько затрудняет существующая на этом месте современная деревня. Тем не менее, уже обнаружены акведук, остатки древних стен, колоннада, рыночная площадь, амфитеатр.