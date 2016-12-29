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29 декабря 2016, 14:00
археология Испания палеонтология эволюция человека

Забота о гигиене зубов была свойственна и древнейшим людям

Gerwin Sturm/Flickr

Фрагменты древесины, обнаруженные на зубе возрастом 1,2 миллиона лет, найденном в одной из пещер на севере Испании, свидетельствуют, что даже далекие родственники человека использовали зубочистки. Также анализ отложений зубного камня позволил Карен Харди (Karen Hardy) из Автономного университета Барселоны и ее коллегам определить примерное меню обладателя этого зуба. Ученые установили, что он ел сырую пищу, следовательно, древние гоминиды 1,2 миллиона лет назад еще не применяли огонь.

Изученный зуб принадлежит фрагменту челюсти, обнаруженному в 2007 году в пещере Сима-дель-Элефанте (Sima del Elefante) в горном хребте Атапуэрка. Пещера была обитаемой от 1,2 млн. до 300 тыс. лет назад, кость относится к древнейшим сделанным в ней находкам. Другие останки представителя древних гоминидов, которому принадлежал зуб, пока не найдены, и вид его не определен.

Гранулы растительного крахмала, сохранившиеся в зубном камне. Фото: Karen Hardy

Фрагмент зубного камня был отделен ультразвуком, а затем изучен под микроскопом. В результате ученые помимо волокон древесины увидели попавшие в него крошечные фрагменты растительных и животных тканей. Также была обнаружена чешуйка из крыла бабочки и фрагмент ноги насекомого. Один из двух видов грибковых спор, найденных учеными, похож на современный грибок из рода Alternaria. Некоторые гранулы растительного крахмала, сохранившиеся в зубном камне, заставляют предположить, что обладатель зуба ел семена растений. Пыльца хвойных деревьев указывает, что он жил недалеко от леса.

Волокна древесины были обнаружены у нижней части зуба, в межзубной поверхности. По мнению исследователей, они могли туда попасть в случае регулярного использования зубочистки. Ранее самым древним примером зубной гигиены такого рода была аналогичная находка на зубах неандертальца возрастом 49 тысяч лет.

Итоги исследования опубликованы в журнале The Science of Nature.

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