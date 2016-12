Спутник помог составить карту гроз

Ученые составили карту частоты молний при помощи данных полученных со спутника. Это стало возможным благодаря проекту Tropical Rainfall Measuring Mission, осуществленному НАСА совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований. Основной целью проекта были изучение тропических ливней. Спутник был запущен 27 ноября 1997 года с японского космодрома Танегасима и работал до 2015 года.

Спутник TRMM осматривал поверхность Земли между 38° северной широты (широта Афин) и 38° южной широты (немного южнее Мельбурна). Одновременно его приборы наблюдали за территорией площадью около 600 квадратных километров. Спутник проходил над каждым районом наблюдений от трех до шести раз в день, наблюдая за ним каждый раз в течение примерно 90 секунд.

Метеоролог из Университета Сан-Паулу Рейчел Альбрехт (Rachel Albrecht) и ее коллеги проанализировали данные спутника, собранные между январем 1998 и декабрем 2013 года, и установили места, где в этот период чаще всего наблюдались вспышки молний. Отмечены и общие закономерности. Молнии бьют над сушей чаще, чем над океанами, летом чаще, чем зимой. Наиболее вероятны молнии между полуднем и шестью часами вечера по местному времени. Каждый из этих факторов объясняется возрастанием разницы между температурой у поверхности и в высоких слоях воздуха, что увеличивает влажность и вызывает грозы. Однако есть и исключения. Одно из них – район озера Маракайбо в Венесуэле, который заодно входит в число лидеров по количеству молний в год. На озере Маракайбо молнии бьют преимущественно в конце весны и осенью, между полуночью и пятью часами утра. Аппаратура TRMM зафиксировала там 233 вспышек молний на квадратный километр в год.

Лидеры по количеству молний в год. J. You/Science; Albrecht et al., Bulletin of the American Meteorology Society (2016)

Места, где часты молнии, обычно связаны с горным рельефом, который помогает создавать столкновение между теплыми и холодными воздушными массами. Это, безусловно, верно и для озера Маракайбо, которое обрамлено высокими пиками. Столкновение между холодными ветрами, спускающимися с этих горы в ночное время и теплым воздухом над озером, создают грозы около 297 ночей в году. Молния над озером в ночное время настолько надежно упорным, что в эпоху парусного флота капитаны, плывущие в Карибском море, использовали видные с океана вспышки молний над этим озером в качестве вспомогательного средства навигации. Среди других мест, где особенно часто можно увидеть молнию, Кабаре в Демократической Республике Конго, Патулул в Гватемале и Даггар в Пакистане.

Исследование опубликовано в бюллетене Американского метеорологического общества.