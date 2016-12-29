Путин разрешил военным служить по коротким контрактам за границей

Глава российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который разрешает военным заключать краткосрочные контракты для службы за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь военнослужащие смогут заключать контракты на срок «до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения». Среди таких обстоятельств, в частности, названы ликвидация последствий стихийных бедствий, участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности и пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ.

При этом контракт не может быть заключен более чем на один год.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что внесение соответствующих поправок в закон связано с изменением военно-политической обстановки, а также активизацией деятельности международных террористических и экстремистских группировок.