Путин обсудил с египетским коллегой возобновление авиасообщения

Глава России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обговорили планы скорого возобновления регулярного двустороннего авиасообщения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По итогам разговора достигнута договоренность о предстоящих контактах на различных уровнях власти.

Отмечается, что инициатором контакта выступила египетская сторона. Президент Египта выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Минобороны России Ту-154.

Помимо российско-египетского сотрудничества лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации на ближнем востоке и в Северной Африки, в том числе в Сирии и Ливии.

Ранее глава Минтранспорта России Максим Соколов заявил, что открытие авиасообщения с Египтом возможно уже в январе 2017 года.