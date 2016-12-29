Путин и Эрдоган обсудили новое перемирие в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.

Темой разговора была договоренность властей Сирии и сил так называемой умеренной оппозиции о прекращении боевых действий. Как ранее сообщали в Вооруженных силах Сирии, перемирие должно наступить 30 декабря.

Путин, говорится в сообщении пресс-службы, подчеркнул важность усилий по организации переговорного процесса между сирийскими властями и оппозицией в Астане.

Также лидеры обеих стран «высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении» и отметили, что перемирие не распространяется на запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».