Путин подписал закон о детском отдыхе

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, регламентирующий охрану их жизни и здоровья. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Одобренный Госдумой и Советом Федерации закон уточняет понятие «организации отдыха детей и их оздоровления».

А именно, ими считаются «организации (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) летнего, сезонного или круглогодичного действия, стационарного или нестационарного (палаточного) типа с круглосуточным либо дневным пребыванием, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления».

Закон также определяет круг полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. В частности, обязывает их информировать об угрозах безопасности в месте временного пребывания и устанавливать общие требования к туристским маршрутам. Кроме того, указ вменяет в обязанность организаторов маршрутов передвижения своевременное сообщение о них властям.

Закон вступает в силу 1 января 2017 года.