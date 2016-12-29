Президент РФ подписал закон о применении силы к заключенным

Закон, регламентирующий применение спецсредств и огнестрельного оружия к заключенным, подписан президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, «сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях».

Из первоначального варианта поправок, как уточняет ТАСС, была исключена норма, которая позволяла сотрудникам ФСИН применять силу и спецсредства к заключенным за нарушение требований режима.

Также были установлены единые правила применения резиновых палок.