29 декабря 2016, 19:35
Президент РФ подписал закон о применении силы к заключенным
Закон, регламентирующий применение спецсредств и огнестрельного оружия к заключенным, подписан президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, «сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях».
Из первоначального варианта поправок, как уточняет ТАСС, была исключена норма, которая позволяла сотрудникам ФСИН применять силу и спецсредства к заключенным за нарушение требований режима.
Также были установлены единые правила применения резиновых палок.
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