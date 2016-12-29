Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.

Согласно тексту указа, Минобороны РФ передается штатная численность военнослужащих и гражданского персонала Спецстроя, его функции, имущество, бюджет и принадлежащие агентству унитарные предприятия. Ведомство также было назначено правопреемником по обязательствам Спецстроя.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

О том, что Спецстрой упраздняется, а вместо него в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, 22 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источники СМИ сообщили о предполагаемом упразднении Спецстроя 23 ноября. Причинами назывались многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине.