Рейтинг одобрения Путина поставил новый рекорд

Рейтинг доверия опрошенных россиян к президенту Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ, достиг 86,8%, это является максимальным значением за год, передает ТАСС.

Опрос ВЦИОМ, посвященный одобрению деятельности государственных институтов, был проведен в минувшие выходные, 24-25 декабря.

Социологи задавали опрошенным россиянам вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента». Респонденты могли выбрать варианты «одобряю», «не одобряю», «затрудняюсь ответить».

Согласно исследованию, за неделю число тех, кто одобряет деятельность главы государства среди опрошенных выросло на один процентный пункт. Между тем, статистическая погрешность исследования, как сообщается на сайте ВЦИОМ, составляет до 3,5%.