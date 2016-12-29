МИД Турции назвал Москву и Анкару гарантами прекращения огня в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция являются гарантами прекращения огня в Сирии. Об этом информирует Анатолийское агентство (Анадолу).

«Соглашение не охватывает группировки, которые включены в список террористических. Турция и Россия являются гарантами соглашения», — сообщает Анадолу со ссылкой на министра.

Чавушоглу подчеркнул, что соглашение поддерживают страны, способные оказывать влияние на стороны конфликта.

Турецкое агентство приводит слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сообщил, что перемирие подписали семь группировок, контролирующих центральную и северную часть Сирии. В том числе запрещенная в РФ группировка «Ахрар аш-Шам», в которую входят более 60 тысяч человек.

Шойгу заявил, что группировке принадлежат 80 хорошо вооруженных отрядов, поддерживаемых танками Т-75, Т-72, артиллерией.

Полевые командиры подписали документы, в которых оговариваются условия режима тишины, контроль над его соблюдением и последствия нарушения перемирия.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что сирийские власти договорились с оппозицией о прекращении огня. Перемирие начнется 30 декабря. Он также заявил, что Россия продолжит поддерживать законного президента Башара Асада в борьбе с терроризмом, но сократит численность военного присутствия в Сирии.