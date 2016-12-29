Трамп ответил на вопрос о введении новых антироссийских санкций
Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает о планах администрации Барака Обамы о введении новых санкций в отношении России. Об этом пишет ТАСС.
28 декабря на пресс-конференции во Флориде его попросили прокомментировать заявление сенатора Линдси Грэма о работе законодателей над новыми антироссийскими санкциями.
«Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом», - сказал Трамп.
Он сказал, что компьютеры сильно осложнили жизнь человечества, никто точно не знает, что происходит.
«Думаю, им следует сделать все возможное, чтобы в этом разобраться», — прокомментировал Трамп требования американских журналистов рассекретить данные о кибератаках.
28 декабря стало известно, что администрация Барака Обамы намерена на этой неделе ввести новые антироссийские санкции в связи с обвинениями во «вмешательстве в выборы президента».
Документ будет оформлен таким образом, чтобы вступивший в январе на пост президента Дональд Трамп не смог сразу его отменить.
Сенатор Грэм поддержал введение новых санкций против РФ, а ранее обвинял Москву в кибератаках на американские политические институты во время предвыборной кампании в США. Он пообещал, что новые санкции больно ударят как по России, так и лично по Путину.