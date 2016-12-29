Трамп ответил на вопрос о введении новых антироссийских санкций

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает о планах администрации Барака Обамы о введении новых санкций в отношении России. Об этом пишет ТАСС.

28 декабря на пресс-конференции во Флориде его попросили прокомментировать заявление сенатора Линдси Грэма о работе законодателей над новыми антироссийскими санкциями.

«Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом», - сказал Трамп.

Он сказал, что компьютеры сильно осложнили жизнь человечества, никто точно не знает, что происходит.

«Думаю, им следует сделать все возможное, чтобы в этом разобраться», — прокомментировал Трамп требования американских журналистов рассекретить данные о кибератаках.

28 декабря стало известно, что администрация Барака Обамы намерена на этой неделе ввести новые антироссийские санкции в связи с обвинениями во «вмешательстве в выборы президента».

Документ будет оформлен таким образом, чтобы вступивший в январе на пост президента Дональд Трамп не смог сразу его отменить.

Сенатор Грэм поддержал введение новых санкций против РФ, а ранее обвинял Москву в кибератаках на американские политические институты во время предвыборной кампании в США. Он пообещал, что новые санкции больно ударят как по России, так и лично по Путину.