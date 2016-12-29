Крушение Ту-154 длилось 10 секунд

Полет самолета Ту-154, который потерпел крушение, вылетая из Сочи в Сирию, продолжался около 70 секунд. При этом нештатная ситуация на борту развивалась в течение 10 секунд, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС России Сергей Байнетов, сообщает РИА Новости.

«Весь полет проходил около 70 секунд, могу вам сказать. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров», — отметил представитель Минобороны.

Он также заявил, что период переговоров экипажа был крайне краток.

«Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?» — сообщил он.

Самолет Ту-154 Минобороны России должен был доставить в Сирию 64 участника ансамбля имени Александрова, которые собирались дать концерт перед российскими военными. Также эти бортом летела руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военные и журналисты. Из 92 человек, находившихся на борту, выжить никому не удалось.