Украина ввела санкции против депутатов Госдумы РФ от Крыма

Совет нацбезопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании утвердил новые санкции в отношении России, говорится на сайте ведомства.

«В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную Думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий», — сообщает СНБО.

Кроме того санкции коснутся:

- украинских предприятий в Крыму, «которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству»;

- российских правоохранительных органов, судов и должностных лиц, «причастных к незаконному удержанию украинских граждан в России»;

- «бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за рубежом»;

- «подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве».

Против кого конкретно и какие ограничительные меры введены, не сообщается.