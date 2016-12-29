Президент Филиппин назвал послов США шпионами ЦРУ‍

Известный своими резкими высказываниями президент Филиппин Родриго Дутерте назвал послов США шпионами, связанными с ЦРУ, сообщает Reuters.

По словам Дутерте, некоторые американские дипломаты участвуют в заговоре с целью дестабилизировать работу его правительства.

27 декабря филиппинская The Manila Times сообщила со ссылкой на источник, что бывший посол США на Филиппинах Филип Голдберг подготовил план по устранению Дутерте из власти, составленный для Госдепартамента США.

«Большинство послов США, но не все, не являются действительно профессиональными послами. Одновременно они шпионят и имеют связи с ЦРУ», — заявил сегодня Дутерте.

Также филиппинский руководитель, как сообщает BBC, пригрозил чиновникам, уличенным в коррупции, что будет выбрасывать их из вертолета.

«Если вы погрязли в коррупции, я доставлю вас в Манилу на вертолете и сброшу вас с него», — пообещал президент.