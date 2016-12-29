В России предложили ввести госмонополию на спиртосодержащие лекарства

Главный нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн считает, что в России необходимо ввести государственную монополию на реализацию спирта для аптечных и косметических нужд, передает РИА Новости.

«Надо ставить вопрос о том, чтобы весь аптечный, парфюмерный, косметический алкоголь закупались бы в госмонополии, где было бы понятно, что есть контроль за качеством», — сказал Брюн.

По его словам, отличить ядовитый метиловый спирт невозможно. «Органолептически и этанол, и метанол пахнут одинаково, на вкус одинаковы. Единственная возможность – покупать в проверенном месте, и, конечно, по цене. Чем дороже алкоголь, тем меньше вероятность, что там есть какой-то неправильный спирт. Дело в том, что самое дорогое в любом напитке — это система очистки. Сам спирт стоит копейки», — пояснил Брюн.

Таким образом он прокомментировал массовое отравление спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» в Иркутске, где более 70 человек скончались в результате употребления метанола.