В Сирии договорились о перемирии с 30 декабря

Правительство президента Сирии Башара Асада сегодня достигло договоренности с вооруженной оппозицией о прекращении огня. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — заявил Путин на встрече с министрами иностранных дел и обороны.

В свою очередь, Вооруженные силы Сирии подтвердили прекращение боевых действий по всей территории страны, начиная с 30 декабря, передает ТАСС.

Как отмечает агентство SANA, перемирие не будет распространяться на запрещенные в РФ террористические организации ИГ и «Джебхат Ан-Нусра».

Между тем, Владимир Путин сделал еще одно важное заявление. Он согласился с предложением главы Минобороны Сергея Шойгу вывести часть группировки российских войск из Сирии.

«Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской Республике», — сказал он.

Путин отметил, что Россия продолжит «оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

«Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», — добавил президент.