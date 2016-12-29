Трамп объявил о программе «покупай американское» для своих сотрудников

Миллиардер Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента США, заявил о двух принципах своей администрации.

«Моя администрация будет следовать двум правилам: покупай американское и нанимай американцев», — сообщил он в Instagram.

Фото опубликовано Donald J. Trump (@realdonaldtrump)Дек 29 2016 в 6:52 PST

Ранее на этой неделе соратник Трампа, бывший председатель конгресса США Ньют Гингрич рассказал, что Трамп, вступив в должность, может отменить около 60-70% указов, принятых нынешним главой Белого дома Бараком Обамой.