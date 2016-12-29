29 декабря 2016, 13:23
В России приостановлены полеты всех Ту-154
До выяснения причин авиакатастрофы близ Сочи в России приостановлены полеты всех самолетов Ту-154. Об этом сегодня сообщил начальник службы безопасности полетов российской армии Сергей Байнетов, передает РИА Новости.
«Сейчас до первоначальных выводов комиссии полеты этих типов самолетов приостановлены», — заявил он.
Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, 25 декабря рухнул в Черном море близ Сочи.
Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них были 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 сотрудников российских телеканалов, руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, члены экипажа, два чиновника Минобороны и сопровождающие военные.
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