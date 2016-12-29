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29 декабря 2016, 08:33
авиакатастрофа Минобороны следствие Сочи

Спасатели обнаружили третий самописец Ту-154

Крушение Ту-154 над Черным морем
Крушение Ту-154 над Черным морем
Пресс-служба Минобороны РФ

Водолаз подняли на поверхность последний, третий самописец разбившегося самолета Минобороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое. Предварительно — они подлежат расшифровке», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли два черных ящика, в том числе, параметрический. Расшифровка самописцев даст возможность экспертам определить причины крушения лайнера.

 

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