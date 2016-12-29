Украина пожаловалась на задержку введения безвизового режима

Заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что введение Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан задерживается из-за Франции. Об этом он сообщил в интервью изданию «Обозреватель».

В целом Елисеев допустил, что некоторые члены ЕС с трудом могут перебороть психологический барьер относительно «визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы».

«Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать», — отметил замглавы АП Украины и выразил надежду на то, что французская сторона не будет «затягивать технические процедуры» до апреля 2017 года, когда будут проходить президентские выборы.

Напомним, в ЕС достигли предварительной договоренности о безвизовом режиме для Украины еще в середине ноября. Ее реализация стала возможна после урегулирования вопросов механизма приостановки этого режима.

Президент Европарламента (ЕП) Мартин Шульц сообщал, что, в частности, Франция, Бельгия, Италия и Германия не готовы к введению безвизового режима с Украиной.