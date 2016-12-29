ФСБ опубликовало видео задержания готовивших теракты на Новый год в Москве

ФСБ России опубликовало видеозапись задержания в Дагестане боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

По данным ведомства, они готовили теракты в Москве на Новый год. У задержанных было изъято большое количество оружия, гранаты и компоненты взрывных устройств.

Предположительно, боевики готовили преступления по указанию находящегося в Сирии эмиссара запрещенной группировки.