29 декабря 2016, 15:35
ФСБ опубликовало видео задержания готовивших теракты на Новый год в Москве
ФСБ России опубликовало видеозапись задержания в Дагестане боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
По данным ведомства, они готовили теракты в Москве на Новый год. У задержанных было изъято большое количество оружия, гранаты и компоненты взрывных устройств.
Предположительно, боевики готовили преступления по указанию находящегося в Сирии эмиссара запрещенной группировки.
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