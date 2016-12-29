Космодром Восточный пригрозили обесточить из-за долгов

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) заявила о намерении с 9 января 2017 года отключить электроэнергию на строительных объектах космодрома Восточный. Такая мера может быть принята из-за того, что «Дальспецстрой» — генподрядчик по строительству космодрома — нарушает условия договора энергоснабжения и задолжал ДЭК 17 млн рублей. Об этом сообщается на сайте энергокомпании.

Компания уже ограничила поставки электроэнергии на некоторые технологические объекты Восточного 26 декабря.

«Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО ДЭК запланировал на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома. При этом в энергокомпании надеются, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса найдет возможность осуществления расчетов в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать», — говорится в сообщении ДЭК.

Отмечается, что ДЭК «не имеет права допускать необоснованного роста задолженности» и несет финансовую ответственность перед генерирующими электрокомпаниями Дальнего Востока.