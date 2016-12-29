Украина передала ДНР и ЛНР 15 военнопленных

Украинская сторона передала сегодня 15 пленных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, сообщает корреспондент РИА Новости.

Передача задержанных прошла в районе КПП «Майорск» на окраине Горловки, которая контролируется ДНР. Там освобожденных встречала омбудсмен ДНР Дарья Морозова и руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, уточняет Dnr-news.com.

Освобожденные — это восемь мужчин и семь женщин, среди них есть тяжелобольные, отмечает издание.

Десять человек будут направлены в Донецк, пятеро — в Луганск.