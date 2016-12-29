29 декабря 2016, 18:59
Украина передала ДНР и ЛНР 15 военнопленных
Украинская сторона передала сегодня 15 пленных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, сообщает корреспондент РИА Новости.
Передача задержанных прошла в районе КПП «Майорск» на окраине Горловки, которая контролируется ДНР. Там освобожденных встречала омбудсмен ДНР Дарья Морозова и руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, уточняет Dnr-news.com.
Освобожденные — это восемь мужчин и семь женщин, среди них есть тяжелобольные, отмечает издание.
Десять человек будут направлены в Донецк, пятеро — в Луганск.
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