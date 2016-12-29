«Зенит-Арена» получила разрешение на работу

Госстройнадзор выдал разрешение на эксплуатацию футбольного стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Разрешение на ввод подписано», — отметил собеседник агентства.

Между тем, как сообщил источник «Интерфакса», Ростехнадзор подписал заключение о соответствии первого этапа строительства стадиона требованиям проектной документации и техрегламентов.

«Подписано заключение о соответствии проекту», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сегодня это заключение о соответствии может быть передано губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, который должен посетить «Зенит-Арену».

Стадион должны были сдать 26 декабря 2016 года, однако в день приемки стало известно, что последний генподрядчик строительства, «Метрострой», не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей. Кроме того нужно доделать работ еще на 950 млн рублей.

В связи с этим достраивать объект будут до апреля 2017 года.