В администрации Обамы рассказали о возможной отмене санкций

Представитель действующей администрации США заявил, что избранный президент страны Дональд Трамп после вступления в должность сможет отменить решение его предшественника о введении новых антироссийских санкций, передает Reuters.

По словам источника, такое решение, если оно все же будет принято администрацией Трампа, станет контрпродуктивным.

«Данные шаги обладают особой важностью, так как Россия никак не остановится. У нас есть все основания полагать, что они будут вмешиваться в демократические выборы в других странах», — сказал чиновник, подразумевая российские власти.

Напомним, ранее стало известно о введении новой порции антироссийских санкций со стороны США, связанных с приписываемым российским властям влиянием хакеров на ход предвыборной кампании.