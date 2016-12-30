Медведев констатировал «антироссийскую агонию» администрации США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter назвал печальным завершение деятельности администрации Барака Обамы.

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 декабря 2016 г.

Ранее МИД РФ охарактеризовал введение новых антироссийских санкций как «агонией правящей элиты».

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал их неэффективными. По его мнению, нельзя ухудшить то, что и так находится на самом низком уровне.