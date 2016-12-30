Правительство выделит 8,8 млрд рублей на поддержку авиастроительной отрасли

Правительство России выделит из бюджета 8,8 млрд рублей для «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) на закупку самолетов и вертолетов. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой кабмина.

Согласно тексту документа, принятые меры направлены на поддержку отечественного авиастроения, серийного производства и сборки воздушных судов, развитие рынка малой авиации, повышение транспортной доступности в регионах.

Ранее сообщалось, что 5 миллиардов рублей будет выделено министерству транспорта РФ на покупку девяти самолетов Sukhoi Superjet 100 и Л-410. Кроме того, 3,8 млрд рублей предусмотрено на покупку 29 вертолетов Ми-8 и «Ансат».

Предоставление бюджетных инвестиций будет способствовать загрузке производства и сохранению рабочих мест в филиале АО «Гражданские самолеты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре и в АО «Уральский завод гражданской авиации», а также загрузке производства и сохранению рабочих мест на предприятиях АО «Вертолеты России».