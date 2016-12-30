В МВД научили россиян выбирать алкоголь

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило для россиян памятку по выбору качественной алкогольной продукции. Ознакомиться с ее содержанием можно на официальном сайте МВД.

«МВД России настоятельно рекомендует обращать внимание на указанные признаки при покупке алкогольной продукции и воздерживаться от приобретения контрафактного алкоголя», — говорится в тексте памятки.

В ведомстве обратили внимание на то, что легальный алкоголь не продается ночью; не продается несовершеннолетним; не продается в интернете; не продается с рук, в палатках и ларьках; не продается в пластиковых канистрах.

В МВД привели признаки контрафактности, среди которых: отсутствие информации о литраже на дне бутылок, диаметре дна, незаводской способ нанесения и низкое качество печати этикеток, а также наличие опечаток в маркировке крышек.

Ведомство напоминает, что на бутылке должно быть указано название алкогольной продукции, ее вид, емкость тары, крепость, наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение. При этом информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать.

Поддельный алкоголь, предостерегает ведомство, может содержать метанол.

«Это страшный яд! Именно от него люди умирают или становятся инвалидами. Повреждается центральная нервная система, в частности – сетчатка глаза и зрительный нерв, приводя к слепоте. Отказывают почки и другие внутренние органы», — отметили в МВД.

"Нет, контрафакт!" МВД России подготовило памятку для граждан. Прочитать и скачать можно здесь: https://t.co/sqENOivVXO pic.twitter.com/tkXoiKGgnr — Сайт МВД России (@mvd_official) 30 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что главный нарколог России Евгений Брюн призвал меньше употреблять алкоголя и не похмеляться 1 января, а также рекомендовал россиянам «не наслаивать» алкоголь в новогоднюю ночь.