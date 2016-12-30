Китай предупредил Apple о сложностях в случае переноса производства iPhone в США

Эксперты в Китае считают, что американской корпорации Apple придется непросто, если производство iPhone перенесут в США. Об этом сообщает ресурс 9to5Mac.

По их мнению, возможный перенос производства iPhone негативно отразится на стоимости конечного продукта, а также может привести к срывам поставок и дефициту смартфонов.

В качестве одного из аргументов приводятся доводы китайского производителя Lens Technology, основного поставщика стекол для смартфонов Apple. Представители этой компании заявили, что открытие предприятия в США является для них экономически нецелесообразным. Хотя электроэнергия и аренда предприятий стоят в США значительно дешевле, чем в Китае, отсутствие нужного количества сотрудников, отвечающих критериям Lens Technology, может стать серьезной проблемой.

Ресурс также сообщил о планах Apple весной открыть производство в Индии. «Яблочная» компания с апреля 2017 года может наладить производство собственной продукции в индийском городе Бангалор на мощностях тайваньской компании Wistron, которая занимается сборкой продукции Apple.

Ранее сообщалось, Apple может перенести производство смартфонов iPhone на территорию США. Причиной для этого стало соответствующая инициатива избранного президента США Дональда Трампа. Специалисты уже предположили, что этот шаг может повысить вдвое себестоимость iPhone.

В настоящее время у Apple есть производственные линии по сборке смартфонов iPhone в китайском городе Шэньчжэне.