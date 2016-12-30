Бывший глава Роспечати обжаловал штраф за призывы к экстремизму

Адвокат Иван Миронов, представляющий интересы экс-главы Роспечати Бориса Миронова, обжаловал приговор Басманного суда Москвы, согласно которому подзащитный должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей за призывы к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор, в которой просим его отменить», — рассказал Миронов и добавил, что дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Напомним, что бывший руководитель Роспечати обвинялся по статье 280 УК РФ (призывы читателей к экстремистской деятельности в форме насильственного изменения основ конституционного строя).

Уголовное дело было возбуждено после публикации одной из книг Бориса Миронова, в которой, в частности, затрагивалась тема еврейского народа.