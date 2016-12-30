Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 декабря 2016, пятница, 13:49
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
30 декабря 2016, 11:07
алкоголь Иркутская область суды

Суд арестовал одного из главных фигурантов дела об отравлении «Боярышником»

Средство для ванн «Боярышник»
Средство для ванн «Боярышник»
фото: скриншот с YouTube

Иркутский областной суд на два месяца арестовал индивидуального предпринимателя, обвиняемого в массовом отравлении жителей города спиртосодержащим средством для принятия ванн «Боярышник». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

«Одному из главных фигурантов уголовного дела изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в результате отравления в Иркутске погибли около 80 человек.

Ранее сообщалось, что шестнадцати фигурантам дела предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Хакеры
ФБР опубликовало доклад о хакерской деятельности спецслужб РФ
Газовая плита
Ростехнадзор предложил запретить газ в жилых домах
Инфляция
Росстат зафиксировал рекордно низкую годовую инфляцию в стране
Знамя Росгвардии
Подозреваемые в нападении на наряд Росгвардии в Новой Москве признали вину
Сергей Семак
Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы»
Архив новостей

Самое читаемое

У места катастрофы Ту-154 в Сочи.
В Сети появилось видео исследования водолазами обломков Ту-154
Спасатели подняли бортовой самописец Ту-154.
СМИ процитировали последние слова в кабине Ту-154
Редакция Charlie Hebdo
Charlie Hebdo выпустил карикатуры на катастрофу с участием Ту-154
У места катастрофы Ту-154 в Сочи.
Свидетель рассказал о неестественном положении Ту-154 перед падением в море
Поисковые работы на месте крушения самолёта Ту-154 в районе Сочи
Ту-154: нашлись первый свидетель и первый самописец
13:43 Росстат зафиксировал рекордно низкую годовую инфляцию в стране
13:30 Лавров предложил Путину выслать 35 дипломатов США
13:22 Генетики изучают историю болезни картофеля
13:10 ГД подумает о запрете продажи пиротехники в Новый год
13:08 Подозреваемые в нападении на наряд Росгвардии в Новой Москве признали вину

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Отто Коцебу
Отто Коцебу
30 декабря 1787 года родился мореплаватель Отто Коцебу.
12:58 Полиция Москвы не стала обвинять Маруани по требованию Киркорова
12:51 Суд восстановил Игоря Трунова в статусе адвоката
12:42 Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы»
12:32 Новый 2017 год наступит на секунду позже
12:22 Медведев констатировал «антироссийскую агонию» администрации США
12:14 Ростехнадзор предложил запретить газ в жилых домах
12:13 Следствие отказалось от версии теракта при крушении Ту-154
12:13 Китай предупредил Apple о сложностях в случае переноса производства iPhone в США
11:51 В МВД научили россиян выбирать алкоголь
11:51 Рособрнадзор запретил прием студентов пяти вузам
11:39 Кузнецов помог опаздывающему на матч Овечкину перелезть через забор
11:31 В Кремле прокомментировали новые санкции США
11:21 СМИ сообщили о нарушении премирия в Сирии
11:07 Суд арестовал одного из главных фигурантов дела об отравлении «Боярышником»
10:58 В московских аэропортах отменили 35 рейсов
10:51 Украинская церковь раскритиковала власти за поощрение однополого секса
10:50 Рыбий жир снижает риск астмы у детей
10:48 При правительстве РФ создали Авиационную коллегию
10:39 «Газпром» выделит 310 млн евро на строительство «Турецкого потока»
10:28 О происходящем в тюрьмах не знают почти 70% опрошенных россиян
10:22 Роналду отказался от 300 миллионов евро китайского клуба
10:07 В машине пропавшего в Рио-де-Жанейро греческого посла нашли обгоревшее тело
09:59 СМИ узнали об аресте внука президента Кеннеди за драку
09:38 Нетаньяху заговорил по-русски
09:37 Правительство выделит 8,8 млрд рублей на поддержку авиастроительной отрасли
09:23 Трамп обсудит с руководителями разведки антироссийские санкции
09:18 Комиссия парламента Турции одобрила «президентские» поправки в конституцию
09:08 Источник сообщил о проблеме высылки дипломатов РФ из США
08:59 Мумии из Южной Америки прошли компьютерную томографию
08:55 ФБР опубликовало доклад о хакерской деятельности спецслужб РФ
08:29 Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
08:14 После нападения на патруль Нацгвардии возбуждено уголовное дело
07:56 СМИ узнали об ответе Москвы на новые санкции Вашингтона
01:05 В администрации Обамы рассказали о возможной отмене санкций
00:46 В органах власти Крыма начались кадровые перемены
00:41 Росгвардия задержала троих напавших на ее бойцов в Новой Москве
00:33 В Совфеде администрацию Обамы назвали «политическими трупами»
00:09 Песков посулил адекватный ответ на антироссийские санкции США
29.12 23:53 Обама предупредил американцев об антироссийских санкциях
29.12 23:11 Госдеп прокомментировал высылку российских дипломатов
29.12 22:56 Минфин США заявил о новых антироссийских санкциях
29.12 22:43 СМИ узнали о выезде 35 российских дипломатов из США
29.12 22:36 Путин и Асад обсудили сирийский кризис по телефону
29.12 22:29 На снос крымского самостроя выделили 1 млрд рублей
29.12 21:51 Российские СИЗО оказались неспособны вместить всех заключенных
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.