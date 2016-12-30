Суд арестовал одного из главных фигурантов дела об отравлении «Боярышником»

Иркутский областной суд на два месяца арестовал индивидуального предпринимателя, обвиняемого в массовом отравлении жителей города спиртосодержащим средством для принятия ванн «Боярышник». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

«Одному из главных фигурантов уголовного дела изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в результате отравления в Иркутске погибли около 80 человек.

Ранее сообщалось, что шестнадцати фигурантам дела предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой.