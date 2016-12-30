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30 декабря 2016, 00:02
Мемория

Мемория. Отто Коцебу

Отто Коцебу
Отто Коцебу

30 декабря 1787 года родился мореплаватель Отто Коцебу.

 

Личное дело

Отто Евстафьевич (Оттон Августович) Коцебу (1787 – 1846) родился Ревеле в семье знаменитого немецкого писателя Августа фон Коцебу. Был вторым из семнадцати детей. Когда мальчику исполнилось восемь лет, отец отдал его учиться в Первый кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Когда умерла мать, овдовевший отец женился вновь – на Вильгельмине Фридерике фон Крузенштерн, сестре Ивана Крузенштерна. Знакомство с Крузенштерном позволило пятнадцатилетнему Отто Коцебу поступить волонтером на корабль «Надежда», который под командованием Крузенштерна отправился в первую русскую кругосветную экспедицию. Плавание стало для Отто Коцебу школой морского дела, и он окончательно решил служить далее в военном флоте. Вернувшись в 1806 году из плавания, Отто получил чин мичмана. Спустя два года его назначили начальником транспортного судна на Балтийском море. В 1811 году он был произведен в лейтенанты и командовал судном на Белом море.

В 1814 году Отто Коцебу принял командование над строившимся бригом «Рюрик», которому предстояло отправиться в кругосветное плавание. 11 мая 1815 года новый корабль сошел со стапелей. Завершилась подготовка к кругосветному плаванию в Кронштадте, откуда «Рюрик» отчалил 30 июля 1815 года. После захода в Копенгаген и Плимут «Рюрик» вышел в Атлантический океан и направился к проливу Дрейка. По пути для пополнения запасов провианта он заходил в гавань Санта-Крус на острове Тенериф и в бразильский порт на острове Святой Екатерины. 23 января 1816 года «Рюрик» миновал мыс Горн. В феврале около месяца он стоял у побережья Чили, пока экспедиция готовилась к переходу через Тихий океан. Во время этого плавания Коцебу посетил остров Пасхи, а затем открыл несколько новых островов. 19 июня «Рюрик» прибыл к берегам Камчатки.

Дальнейший план экспедиции состоял в том, чтобы пройти Беринговым проливом и отыскать путь в Атлантический океан вдоль северных берегов Америки. В начале июля «Рюрик» вышел из Авачинской губы и направился на север. Обойдя с запада остров Святого Лаврентия, лежащий в северной части Берингова моря, «Рюрик» подошел к мысу Принца Уэльского - крайней западной точке американского побережья. Двигаясь вдоль американского континента, Коцебу посчитал, что обнаружил проход в Северный Ледовитый океан, но оказалось, что экспедиция открыла крупный залив, названый потом именем Коцебу. Затем «Рюрик» отправился на запад, где Коцебу описал залив Лаврентия на чукотском побережье с двумя небольшими островами Хромченко и Петрова, названных так в честь штурманов «Рюрика». Затем «Рюрик» повернул на юг, с тем чтобы провести осень и зиму в более благоприятном климате и вернуться к исследованиям на следующий год.

Коцебу привел свой корабль в Сан-Франциско, затем на Гавайские острова. В декабре 1816 года плавание было продолжено среди Маршалловых островов, были открыты атолл Нового года, затем остров Румянцева. В лагуне острова Румянцева экспедиция провела месяц. Там Коцебу от местных жителей узнал о расположении близлежащих островов и в течение февраля открыл еще четыре острова: Чичагова, Аракчеева, Де-Траверсе и Крузенштерна. В конце февраля «Рюрик» вновь отправился на север. 1 апреля корабль попал в сильный шторм. В результате на «Рюрике» был сломан бушприт, а несколько членов команды были ранены, в том числе и сам Коцебу: при резком крене корабля он упал и ударился грудью об острый угол так сильно, что потерял сознание. После этого его не оставляло постоянное недомогание и он не всегда даже мог вставать с постели.

Тем не менее «Рюрик» продолжил путь на север, дойдя 28 июня до острова Святого Лаврентия. Дальнейший путь оказался закрыт льдами. В результате ухудшения здоровья Отто Коцебу было принято решение возвратиться на юг. Экспедиция вернулась в Кронштадт через Манилу, Кейптаун, остров Святой Елены, Портсмут, Копенгаген и Ревель. Отто Коцебу был произведен в капитан-лейтенанты и награжден орденом.

В 1823 – 1826 годах Отто Коцебу, командуя шлюпом «Предприятие», совершил свое третье кругосветное плавание с заходом на Камчатку и в Русскую Америку. Во время этого плавания открыл еще ряд островов в Тихом океане. По возвращении в 1826 году Отто Коцебу произведен в капитаны второго ранга. Был прикомандирован к начальнику Ревельского порта, затем назначен командиром 23-го флотского экипажа, в 1828 году его перевели в Гвардейский флотский экипаж. Командовал линейным кораблем «Император Петр I». В 1829 году стал капитаном первого ранга.

В 1830 году ушел по болезни в отставку в возрасте 42 лет. Последние годы жизни провел в имении Кыуэ под Ревелем.

Отто Коцебу умер 3 февраля 1846 года. Похоронен на кладбище при лютеранской Церкви Святого Николая в эстонском поселке Козе.

 

Чем знаменит

 
Логгин Хорис. Экспедиция Коцебу на Гавайях. 1816 (фрагмент)
nla.gov.au
 

Особенностью плавания Отто Коцебу на бриге «Рюрик» было то, что оно стало первым кругосветным путешествием русских моряков, проведенным исключительно с научными целями. Предшествующие кругосветные плавания организовывались Российско-американской компанией для снабжения своих поселений продовольствием и необходимыми товарами. «Рюрик» же снаряжался на средства государственного канцлера графа Николая Румянцева, известного мецената, «покровителя наук и искусств». Программа исследований была составлена Крузенштерном. Во время плавания Коцебу открыл и исследовал многочисленные группы коралловых островов в Тихом океане, предпринял поиски островов, ранее упоминавшихся мореплавателями и нанесенных на карты, определял координаты ранее открытых островов (Пализеровы и Пенриновые острова). Экспедиция внесла существенные исправления и дополнения в карту Тихого океана. На нее были нанесены новые группы островов, носящие русские названия. В 1816 году в северной части архипелага Туамоту Коцебу открыл атоллы Румянцева (Тикеи) и Спиридова (Такапото), цепь Рюрика (Арутуа), остров Крузенштерна (Тикехау) и в цепи Радак (Маршалловы острова) острова Кутузова (Утирик) и Суворова (Така). У побережья Аляски был открыт залив Коцебу и подробно описано его побережье. Во время плавания экспедиция Коцебу проводила метеорологические и океанографические наблюдения. Широко производились измерения глубин моря с помощью особо сконструированного прибора, измерялась температура воды на глубине, ее прозрачность, брались пробы грунта и морской воды.

 

О чем надо знать

Не меньше, чем открытия в области физической географии, были значимы и биологические открытия, совершенные во время плавания на «Рюрике». В экспедиции принимали участия натуралисты Иоганн Эшшольц и Адельберт Шамиссо. Ими были собраны богатые коллекции. Шамиссо открыл чередование поколений у сальп – семейства морских животных из подтипа оболочников. Он установил, что у этих существ есть два поколения, одно из которых размножается почкованием, а другое способно к половому размножению. До этого открытия ученые считали представителей полового и бесполого поколений сальп разными видами животных – настолько отличался их внешний облик. В результате исследований, предпринятых на тихоокеанских островах, Эшшольцем и Шамиссо была предложена теория образования коралловых атоллов, которую позднее высоко оценил Чарльз Дарвин.

 

Прямая речь

«В весьма молодых летах сопутствовал он мне, будучи кадетом, на корабле “Надежда”, и в сем путешествии положил весьма хорошее основание к познаниям по той службе, которой решился себя посвятить. Особенно имел я случай заметить, что он с отличным рвением занимался описью берегов, астрономическими наблюдениями и черчением карт, что для него было весьма кстати поелику он, по окончании того путешествия, не мог бы имети столь удобного случая образоваться в сей области морского служения».

Иван Крузенштерн об Отто Коцебу

 

«Физические наблюдения возлагаются на вас и на естествоиспытателя. В вас обоих предполагаю я страстную склонность к наукам. А потому, хотя бы наблюдения эти и не относились собственно к должности вашей, однако же я уверен, что, одушевляясь пламенным рвением ко всему полезному, вы обратите на них полное ваше внимание. Если я и почитаю невозможным, чтобы кто-либо мог сравниться с Гумбольдтом, то тем не менее пример этого достопамятного мужа служит сильным поощрением, доказывая на самом деле, сколь много совершить может один человек, который, одарен будучи счастливым сложением, вместе с тем соединяет столь благородную наклонность к добру. Мы ожидаем, что вы будете делать как можно чаще, а особенно на берегу, наблюдения над отклонением компаса и над наклонением магнитной стрелки. Сколь важны опыты над степенью теплоты морской воды в различных глубинах, в том удостовериться можно из сочинения астронома Горнера, помещенного в третьей части моего путешествия; не менее того привлекательны опыты над степенью солености воды в различных глубинах».

Из инструкции данной И. Крузенштерном О. Коцебу перед плаванием «Рюрика»

 

«Моя болезнь со времени отплытия от Уналашки день ото дня усиливалась. Стужа до такой степени расстроила мою грудь, что я чувствовал в ней сильное стеснение; наконец, последовали судороги в груди, обмороки и кровохаркание. Теперь только я понял, что мое положение опаснее, чем я предполагал, и врач решительно объявил мне, что я не могу оставаться вблизи льда. Долго я боролся с самим собой: неоднократно решался, презирая опасность смерти, докончить свое предприятие: но, когда мне приходило на мысль, что, может быть, с моей жизнью сопряжено сбережение «Рюрика» и сохранение жизни моих спутников, тогда я чувствовал, что должен победить честолюбие. В этой ужасной борьбе меня поддерживала твердая уверенность, что я честно исполнил свою обязанность. Я письменно объявил экипажу, что болезнь принуждает меня возвратиться в Уналашку. Минута, в которую я подписал эту бумагу, была одной из горестнейших в моей жизни, ибо этим я отказался от своего самого пламенного желания».

Отто Коцебу об отказе от планов пройти Беренговым проливом

 

10 фактов об Отто Коцебу

  • В кругосветном плавании на «Надежде» вместе с Отто Коцебу участвовал его брат Мориц (Маврикий). В дальнейшем он предпочел карьеру армейского офицера, участвовал в войне 1812 года, дослужился до чина генерал-лейтенанта, затем был сенатором.
  • Во время плавания на «Рюрике» Отто Коцебу выдвинул предположение о существовании в древности сухопутного моста между Азией и Америкой, а «острова Гвоздева суть остатки бывшего прежде соединения мыса Восточного [Дежнева] с мысом Принца Валийского».
  • За два своих кругосветных путешествия Отто Коцебу открыл 399 островов.
  • В 1788 году англичане, открывшие Пенриновы острова, приняли их за один остров. Коцебу обнаружил, что это архипелаг из пятнадцати островов.
  • 23 января 1816 года во время шторма при прохождении мыса Горн Отто Коцебу смыло за борт и он смог спастись, ухватившись за канат.
  • Одному из открытых в 1825 году островов Отто Коцебу дал название «атолл Эшшольца». Сейчас этот остров более известен под полинезийским названием – Бикини.
  • Собранные экспедициями Коцебу предметы быта жителей тихоокеанских островов хранятся в Санкт-Петербурге в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере).
  • Натуралист Иоганн Эшшольц назвал в честь Коцебу открытую им на Филиппинских островах бабочку Pachliopta kotzebuea, из семейства парусников.
  • На побережье залива Коцебу сейчас стоит город, носящий такое же название.
  • Одна из линий породы собак аляскинский маламут носит название «коцебу».

 

Материалы об Отто Коцебу

Статья об Отто Коцебу в русской Википедии

Отто Коцебу в проекте «Хронос»

О книге Отто Коцебу «Новое путешествие вокруг света»

Кругосветные плавания Коцебу и их значение для географической науки

 

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