В органах власти Крыма начались кадровые перемены

Вице-премьер крымского правительства Олег Казурин написал заявление об отставке, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете министров Крыма.

По его словам, в отставку также уходит главный архитектор полуострова Александр Кузнецов, а руководитель службы капитального строительства Иван Пойда был отстранен от работы.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в органах власти полуострова состоятся радикальные перемены.