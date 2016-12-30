30 декабря 2016, 00:46
В органах власти Крыма начались кадровые перемены
Вице-премьер крымского правительства Олег Казурин написал заявление об отставке, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете министров Крыма.
По его словам, в отставку также уходит главный архитектор полуострова Александр Кузнецов, а руководитель службы капитального строительства Иван Пойда был отстранен от работы.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в органах власти полуострова состоятся радикальные перемены.
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