В Совфеде администрацию Обамы назвали «политическими трупами»

Руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что новые санкции США в отношении российских дипломатов — это агония «политических трупов», передает РИА Новости.

«Уходящая администрация не имеет ни оснований, ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов в адрес двусторонних отношений с Россией. Прошу прощения за резкость, но других слов не находится — это агония даже не хромых уток, а политических трупов», — заявил Косачев.

Напомним, ранее стало известно о том, что американское внешнеполитическое ведомство объявило 35 российских дипломатов персонами нон грата, и они вынуждены покинуть страну в течение 72 часов.

Таким образом Белый дом отреагировал на приписанное российским властям хакерское вмешательство в ход президентской гонки в США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что на новые санкции последует адекватный ответ.