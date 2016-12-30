Захарова объяснила отказ депортировать американских дипломатов

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что при вырабатывании ответных мер на высылку дипломатов РФ из США учитывались интересы сотрудников американских дипломатических миссий и их детей, передает РИА Новости.

Захарова пояснила, что накануне Нового года, когда у детей рождественские каникулы, а семьи готовятся к празднику, обязывать дипломатов в течение 72 часов покинуть Россию было бы негуманно — даже при том, что «дипломатия основана на зеркальных ответных мерах и шагах».

По словам представителя МИД Росссии, высылкой российских дипломатов уходящая администрация Белого дома продемонстрировала свое положение — «просто на дне».

Ранее ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин, заверив, что Москва не станет опускаться до уровня «кухонной дипломатии» и не станет высылать американских дипломатов в ответ на высылку российских. При этом глава государства напомнил, что именно такой симметричный ответ подсказывает в данном случае распространенная в дипломатических кругах практика.

Глава МИД России Сергей Лавров как раз предлагал президенту страны Владимиру Путину дать абсолютно зеркальный ответ — то есть в течение 72 часов обязать 35 американских дипломатов покинуть РФ. Однако российский лидер отказался — и даже пригласил сотрудников посольства США вместе с их детьми на Кремлевскую елку.

В Госдепартаменте в ответ на это заявили, что «видели высказывания президента Путина», и им «нечего добавить».

Напомним, о введении новых антироссийских санкций — за якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы президента США путем организации хакерских атак — стало известно накануне ночью.

В качестве «наказания» Белый дом решил выслать из страны 35 российских дипломатов, причем на сборы им было дано всего 72 часа. Впоследствии стало известно, что сотрудников дипмиссий вывезут на родину спецбортом.