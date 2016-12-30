Путин пригласил детей американских дипломатов на Кремлевскую елку

Президент России Владимир Путин пригласил детей работающих в Москве американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую Елку в Кремль, передает РИА Новости. В сообщении агентства отмечается, что речь идет о тех дипломатах, у которых имеется аккредитация в России.

В свою очередь, на сайте Кремля в пятницу появилось поздравление Владимира Путина действующего президента США Барака Обаму и членов его семьи с Новым годом. Глава государства также поздравил с наступающим праздником избранного президента США Дональда Трампа и весь американский народ.

Вместе с тем, Путин выразил сожаление о том, что уходящая американская администрация завершила год введением новых санкций против Москвы. «Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!» — сказал президент.

Ранее президент России заявил, что Москва не станет высылать американских дипломатов, как это предложил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в качестве ответной меры на антироссийские санкции США и высылку из США 35 дипломатов РФ.