Захарова попросила Деда Мороза «кого-нибудь унести»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о закрытии в Москве англо-американской школы не соответствует действительности. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — отметила Захарова.

Она предложила США распространить следующую информацию: «Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию».

«Обычно, у Деда мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести», — добавила Захарова.

Как сообщалось ранее, в ответ на новые антироссийские санкции США власти РФ решили закрыть англо-американскую школу, которую посещают дети дипломатов Соединенных Штатов, и доступ в посольскую резиденцию в Серебряном бору.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в качестве ответной меры на действия США предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 американских дипломатов.

Напомним, что Соединенные Штаты заявили о высылке из страны 35 дипломатов РФ в рамках введенных 29 декабря новых санкций. В Москве пообещали адекватные ответные шаги.