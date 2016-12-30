Апелляции шести лыжников РФ на временное отстранение отклонены

Международная федерация лыжных гонок отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований. Об этом сообщается на сайте FIS.

Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены 22 декабря единогласным решением допинговой комиссии FIS, изучившей вторую часть доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. На время дисквалификации спортсмены не могут принимать участие в любых соревнованиях, как национальных, так и международных.

Позднее бронзовый медалист ЧМ-2013 Юлия Иванова и победитель этапа Кубка мира 2006/07 в спринте Евгения Шаповалова подтвердили, что также входят в список отстраненных лыжников. Легков выиграл золото и серебро Игр в Сочи, Вылегжанин — там же две серебряные медали. Петухов становился бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в командном спринте и чемпионом мира в 2013 года. Белов был бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.