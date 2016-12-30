Рособрнадзор запретил прием студентов пяти вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России (Рособрнадзор) по результатам проверки запретила в период с 23 декабря по 29 декабря 2016 года прием в пять высших учебных заведений. Было обнаружено неисполнение предписаний ведомства, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки выяснилось несоответствие требованиям Рособрнадзора и Аккредитационной комиссии Тюменского филиала Сибирского университета потребительской кооперации, Института управления, Педагогического института Калининградской области, Санкт-Петербургского медико-социального института и Восточного института.

Кроме того, был полностью лишен аккредитации калужский филиал института международного права и экономики имени А.С.Грибоедова.

12 декабря Рособрнадзор полностью приостановил лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге по решению суда за неустранение выявленных нарушений.

На следующий день арбитражный суд приостановил действие этого распоряжения.