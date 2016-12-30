Украина подготовила международный иск о нарушении Россией договора о дружбе

Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об иске, который Киев подготовил в международный суд против России. Как сообщает «Укринформ» он касается нарушения договора о дружбе.

«Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить», — пояснил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина не собирается разрывать договор, так как он дает возможность продолжать судебные тяжбы.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был заключен 31 мая 1987 года на 10 лет и по окончании продлен автоматически на такой же срок.