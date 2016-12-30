СМИ узнали об отказе Кипра выдать России миллионера Герасименко

Бизнесмен Дмитрий Герасименко не будет депортирован в Россию, где он обвиняется в хищении кредита банка ВТБ на 65 млн долларов. Такое решение принял суд на Кипре, где в настоящее время находится Герасименко. Об этом сообщает Cyprus Weekly.

Газета отмечает, что после оглашения решения суда бизнесмен исчез.

Напомним, что Герасименко был задержан в аэропорту Ларнаки 15 декабря по прилету из Милана. Процедуру экстрадиции было решено приостановить 27 декабря в связи с отменой РФ ордера на его арест.

Герасименко исключили из стоп-листа. Ему предложили вернуть паспорт наряду с залогом в 150 тысяч евро, внесенным им для освобождения. Паспорт он так и не забрал. Его местонахождение неизвестно.

Издание допускает, что бизнесмен, используя поддельный паспорт, перешел на северную часть Кипра, оккупированную властями Турции.

Напомним, что Герасименко является владельцем волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» (одно из крупнейших в РФ производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности).