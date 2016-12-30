Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США на чемпионате мира в Канаде со счетом 2:3. Об этом сообщает ТАСС.

Шайбы забросили Кирилл Ураков (12-я минута), Кирилл Капризов (38), Клэйтон Келлер (5), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32).

Лучшими игроками матча были признаны защитник Михаил Сергачев у сборной России и американский форвард Трой Терри.

Напомним, ранее российские хоккеисты проиграли канадцам со счетом 3:5 и выиграли у Латвии 9:1, набрав три очка.

Возглавляют группу команды США и Канады, которые выиграли по три матча, но Канада лидирует за счет количества заброшенных шайб. Россия занимает третье место, Словакия и Латвия, с нулевым результатом, четвертое и пятое место соответственно.

1 января российская сборная по хоккею сыграет с командой Словакии.