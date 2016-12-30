СМИ сообщили об убийстве задержанных после нападения на Грозный

В Грозном убиты трое из четырех задержанных после нападения боевиков на город 17 декабря, сообщает портал «Кавказский узел» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Чечни.

Источник сообщил, что неизвестными были убиты находившиеся в больнице двое мужчин и одна девушка. Последняя (по данным «Российской газеты» — 18-летняя Мадина Шахбиева) являлась подругой одного из боевиков, во время операции по его задержанию она была ранена в ногу, и впоследствии врачи были вынуждены ампутировать ее.

Уточняется, что одно убийство произошло на фоне внезапного отключения света в больнице: мужчину после этого вывели на улицу и убили неизвестные вооруженные люди. Обстоятельства еще двух смертей, как и состояние здоровья четвертого задержанного, остаются неизвестными.

«Кавказский узел» добавляет, что после атаки на Грозный в республике произошел «взрыв негодования» против родственников нападавших, в связи с чем их решено было забрать в полицию. Вопрос о дальнейшей судьбе задержанных людей решается с участием с участием духовных лидеров и старейшин родов, которые должны призвать к примирению.

18 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался о завершении спецоперации в Грозном и его окрестностях. Он сообщил, что по ее итогам уничтожены семь боевиков, еще четверо задержаны. За день до этого группа вооруженных людей совершила ряд нападений на представителей правоохранительных органов. В результате атаки на полицейских погиб один сотрудник МВД. Напомним, что ответственность за атаку на столицу Чечни взяло на себя запрещенное в РФ «Исламское государство». Позже Кадырову пришлось опровергать информацию о том, что он якобы потребовал от замруководителя МВД России по республике Апти Алаудинова уйти в отставку после событий в Грозном.